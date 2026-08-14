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«PARIVISION и Yandex выделяются». Miposhka назвал фаворитов TI 2026

«PARIVISION и Yandex выделяются». Miposhka назвал фаворитов TI 2026
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Чемпион The International 2021 Ярослав Miposhka Найдёнов поделился мнением о фаворитах The International 2026. По его словам, помимо Team Spirit, главными претендентами на Эгиду чемпионов являются PARIVISION и Team Yandex.

Найдёнов отметил, что приход Клемента Puppey Иванова в PARIVISION закрыл слабые места команды, которые были заметны на прошлом TI.

Я пересматривал The International 2025, там они постоянно играли с Манки Кингом и Сларком. Против них двух героев забанили, всё — команды нет. Сейчас же я не могу кого-то выделить. Сложнее у них стало найти слабое место с приходом Пуппея.

Team Yandex стала для Найдёнова неожиданностью — он признался, что не следил за сценой до возвращения в роли тренера.

Когда мы сыграли с Team Yandex, я был удивлён их уровнем. Они смогли построить действительно очень хорошую команду.

Также Miposhka не стал списывать со счетов Falcons, которые, по его мнению, могут набрать форму по ходу турнира. BetBoom Team, 1win и Aurora он поставил чуть ниже, но добавил, что турнир остаётся непредсказуемым.

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