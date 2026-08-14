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Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 400 млн рублей

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 400 млн рублей
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14 августа сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» превысили 400 млн рублей. Такого показателя картина добилась на девятый день с момента выхода в российском прокате — премьера состоялась 6-го числа. Лента занимает первую строчку в местных чартах, обгоняя «Смешариков: Сквозь вселенные».

Фото: ЕАИС

«Последний богатырь. Колобок» рассказывает о предыстории Колобка. В фильме показывают, как героя испекли, как он сбежал, попал к разбойникам, а затем объединился с неудачливым пекарем Тихоном. Главного героя вновь озвучил Гарик Харламов («Последний богатырь: Корень зла»), а к главным ролям вернулись Дмитрий Журавлёв и Мила Ершова. Режиссёром выступил Антон Маслов, один из создателей сериала «Последний богатырь. Наследие».

Картина столкнулась со скандалом ещё до выхода: ради «Колобка» российские кинотеатры отложили неофициальную премьеру кинокомикса «Человек-паук: Новый день», который теперь выйдет в стране 20 августа. По данным СМИ, после этого постановщику ленты и исполнителю главной роли угрожали неизвестные в соцсетях — в отношении пользователей возбудили уголовное дело.

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