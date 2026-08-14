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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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Not me на Rubick украл Аегис у Liquid на The International 2026

Not me на Rubick украл Аегис у Liquid на The International 2026
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Саппорт Team Spirit Алексей not me Космынин украл Аегис у Team Liquid на второй карте группового этапа The International 2026. На момент хайлайта Spirit уступала более 8 тыс. золота.

Космынин на Rubick в одиночку подошёл к рошпиту, использовал украденную способность Sleight of Fist у вражеского Ember Spirit и добил Рошана, забрав Аегис. Пока оппоненты отвлеклись на Дениса Larl Сигитова на Puck, not me связал вражеских героев украденными Searing Chains и телепортировался на базу.

Несмотря на украденный Аегис, Spirit не смогла перевернуть вторую карту — Liquid удержала преимущество и забрала игру. Серия между командами на момент публикации ещё продолжается.

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превысил $ 2,9 млн.

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