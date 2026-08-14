Складной iPhone Ultra сперва выйдет только в США — СМИ

Уже совсем скоро состоится презентация iPhone Ultra — первого складного смартфона компании Apple. Корпорация Тима Кука представит своё видение книжного устройства и сперва будет продавать его только на территории США — как в своё время было с гаджетом смешанной реальности Vision Pro.

Об этом сообщает австралийское издание ChannelNews. Журналисты отмечают, что Apple сделает ставку на местный рынок — всему виной проблемы с поставками и кризис памяти, вызванный ИИ-компаниями. Первые месяцы устройство можно будет заказать только в Северной Америке, после чего оно доберётся до Европы, Австралии и других стран.

Анонс складного iPhone Ultra состоится в сентябре на традиционной презентации Apple. В ближайшее время инсайдеры должны показать финальный дизайн устройства.