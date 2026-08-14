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Мэттью Макконахи объяснил, почему отказался от роли Джоэла в «Одних из нас» от HBO

Мэттью Макконахи объяснил, почему отказался от роли Джоэла в «Одних из нас» от HBO
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Американский актёр Мэттью Макконахи побывал гостем подкаста Happy Sad Confused. В нём звезда «Интерстеллара», «Джентльменов» и многих других проектов рассказал, почему отказался от роли Джоэла в сериале «Одни из нас» от HBO. В результате персонажа сыграл Педро Паскаль, звезда «Мандалорца».

Актёр подтвердил, что в 2020 году к нему обращался Крейг Мэйзин, создатель «Чернобыля» и будущей адаптации шоу. Однако в тот момент Макконахи решил взять паузу в карьере. Он переехал в Техас и занимался другими делами, отказываясь от предложений разных авторов.

В тот период я взял паузу от актёрской деятельности. Это было здорово. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мы ведь совершили прорыв с «Настоящим детективом» в то время, когда сериалы не были чем-то, за что брались большие актёры вроде меня и Вуди Харрельсона. Этот сериал добился успеха. «Одни из нас» тоже были хороши, но в тот момент они были не для меня. Я не знаю, что было бы, если бы я согласился. Недавно я снялся в «Соперниках Амзиа Кинга». Это всего один фильм. Сериал же, особенно успешный, это нечто, в чём ты снимаешься годами.

Последним на данный момент фильмом с Мэттью Макконахи стал триллер «Школьный автобус» для Apple TV. Актёр также подписался на множество ролей в будущих проектах, включая сериал для Netflix от автора «Настоящего детектива» Ника Пиццолатто.

Тем временем сериал «Одни из нас» постепенно подходит к концу — съёмки третьего сезона уже идут в Канаде, а премьера должна состояться в 2027 году. Вместе с ним история киновселенной The Last of Us завершится.

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