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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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1win одолела Falcons на TI 2026 — Pure впервые за карьеру выиграл на Wisp

1win одолела Falcons на TI 2026 — Pure впервые за карьеру выиграл на Wisp
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1win (выступает под тегом Iron Wing) обыграла Team Falcons со счётом 2:1 в 3-м туре группового этапа The International 2026. На первой карте команда установила рекорд TI по отыгранному золоту — 42 644.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
14 августа 2026, пятница. 08:45 МСК
Iron Wing
Окончен
2 : 1
Team Falcons

Первая карта длилась 68 минут и завершилась со счётом 41:43 по убийствам. Falcons ответила победой на второй карте за 47 минут, однако на решающей третьей 1win доминировала — 46:13 по убийствам за 48 минут.

Иван Pure Москаленко на третьей карте выбрал Wisp (лишь второй раз в карьере) и завершил игру со счётом 13/3/17. Божидар bzm Богданов стал лучшим на дистанции серии — 26/12/53 за три карты. Со стороны Falcons Андреас Cr1t Нильсен вновь провалился — 9/29/45.

1win поднимается в сетку 2-1, Falcons опускается на 1-2. Ранее Cr1t заявил, что TI 2026 станет последним турниром для этого состава.

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