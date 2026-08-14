Фильм «Майкл» про Майкла Джексона выйдет в онлайн-кинотеатрах России 15 августа

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» раскрыл цифровую дату релиза фильма «Майкл». Байопик про знаменитого американского артиста можно будет посмотреть в сервисе уже 15 августа, до остальных отечественных сервисов фильм доберётся позже.

Таким образом, биографическая картина доберётся до российских стримингов спустя два с половиной месяца после релиза. За этот срок лента собрала в стране более 2,2 млрд рублей , став самым кассовым зарубежным фильмом с 2022 года и получив высокие отзывы от зрителей. В мировом прокате сборы ленты превысили $ 1 млрд — картина стала самым кассовым биографическим фильмом в истории.

В фильме «Майкл» затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя — от непростой судьбы до самых громких выступлений перед неожиданной смертью. Главную роль в ленте сыграл племянник культового музыканта Джафар Джексон.