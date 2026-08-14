«Зрители будут в восторге»: Мэйсон Темз — о фильме «Как приручить дракона 2»

Американский актёр Мэйсон Темз поделился своими впечатлениями от съёмок в фильме «Как приручить дракона 2». Исполнитель роли Иккинга заявил, что его очень впечатлила работы творческой команды, благодаря которой сиквел произведёт на зрителей «ещё большее впечатление, чем первая часть».

Актёра особенно впечатлили сцены полёта на Беззубике — ручном драконе и друге главного героя.

Я очень горжусь второй частью «Как приручить дракона». Наша творческая команда взяла всё то, что мы сделали в первом фильме, и подняла это на новый уровень. Речь идёт как о развитии вселенной, так и взрослении Иккинга. Я видел пару фотографий и видео, где я верхом на Беззубике, и это выглядит очень круто. Думаю, зрители будут в восторге.

«Как приручить дракона 2» выступит ремейком одноимённого мультфильма студии DreamWorks. События ленты развернутся спустя пять лет после финала первой части, когда на острове Олух наступил мир между викингами и драконами. Премьера ленты состоится 11 июня 2027 года.