Промокоды Honkai Star Rail для версии 4.5 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.5, авторы также выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.
Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.5
- 2TKRKAR6YG2X — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.
- LSJ9JARPZH33 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.
- YAJQ2TR6ZY2P — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы можно до 15 августа 18:59 мск.
Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).
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