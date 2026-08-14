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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) 14 августа — бесплатно 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail для версии 4.5 — 300 звёздного нефрита бесплатно
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Разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 4.5, авторы также выпустили три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 4.5

  • 2TKRKAR6YG2X — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов.
  • LSJ9JARPZH33 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника.
  • YAJQ2TR6ZY2P — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы можно до 15 августа 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

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