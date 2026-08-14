15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сестра Дженны Ортеги вступилась за актрису на фоне критики её внешности

Сестра Дженны Ортеги вступилась за актрису на фоне критики её внешности
Комментарии

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега дала интервью журналу Esquire и вызвала беспокойство среди фанатов — на видео актриса выглядела сильно исхудавшей. Многие пользователи уверены, что артистка использует популярное лекарство оземпик, из-за чего её вид стал нездоровым.

После этого некоторые фанаты вступились за Ортегу. Так, одна из пользователей под ником dj.singhhnyc написала в соцсетях большой пост с требованием прекратить спекулировать насчёт внешности актрисы. Она отметила, что звезда «Уэнсдей» имеет полное право принимать любые решения касательно её тела. В комментариях к посту появилась и сестра актрисы Алия Ортега, написав три восклицательных знака — таким образом она тоже вступилась за родственницу.

Она никому и ничего не обязана объяснять. Это её жизнь, и её тело принадлежит ей. Она имеет полное право принимать любые решения, которые считает лучшими для себя, без осуждения, дискриминации или ненужных домыслов. Мы не знаем, через что она может проходить, и нам не следует делать никаких предположений, основываясь на внешности или нескольких комментариях из интервью. Иногда самое уважительное, что мы можем сделать, — это просто дать человеку личное пространство, поддержать его и оставить в покое.

Сама Ортега в интервью призналась, что, как только начала актёрскую карьеру, она могла целый день не есть и не пить. Всё потому, что актриса боялась кому-то помешать на съёмочной площадке. Подобные комментарии звезды «Уэнсдей» лишь усилили беспокойство фанатов насчёт её похудения.

О резком похудении актрисы:
«Надеюсь, с ней всё хорошо»: фанаты переживают за Дженну Ортегу из-за резкого похудения
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android