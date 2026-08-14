Сестра Дженны Ортеги вступилась за актрису на фоне критики её внешности

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега дала интервью журналу Esquire и вызвала беспокойство среди фанатов — на видео актриса выглядела сильно исхудавшей. Многие пользователи уверены, что артистка использует популярное лекарство оземпик, из-за чего её вид стал нездоровым.

После этого некоторые фанаты вступились за Ортегу. Так, одна из пользователей под ником dj.singhhnyc написала в соцсетях большой пост с требованием прекратить спекулировать насчёт внешности актрисы. Она отметила, что звезда «Уэнсдей» имеет полное право принимать любые решения касательно её тела. В комментариях к посту появилась и сестра актрисы Алия Ортега, написав три восклицательных знака — таким образом она тоже вступилась за родственницу.

Она никому и ничего не обязана объяснять. Это её жизнь, и её тело принадлежит ей. Она имеет полное право принимать любые решения, которые считает лучшими для себя, без осуждения, дискриминации или ненужных домыслов. Мы не знаем, через что она может проходить, и нам не следует делать никаких предположений, основываясь на внешности или нескольких комментариях из интервью. Иногда самое уважительное, что мы можем сделать, — это просто дать человеку личное пространство, поддержать его и оставить в покое.

Сама Ортега в интервью призналась, что, как только начала актёрскую карьеру, она могла целый день не есть и не пить. Всё потому, что актриса боялась кому-то помешать на съёмочной площадке. Подобные комментарии звезды «Уэнсдей» лишь усилили беспокойство фанатов насчёт её похудения.