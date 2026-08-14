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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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Team Spirit выиграла третий матч на The International 2026 по Dota 2

Team Spirit обыграла Team Liquid и сыграет с PARIVISION за выход в плей-офф TI 2026
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Team Spirit одолела Team Liquid со счётом 2:1 в 3-м туре группового этапа The International 2026. Spirit вышла на счёт 3-0, следующий соперник — PARIVISION.

Dota 2. The International 2026 . Групповой этап
14 августа 2026, пятница. 10:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 1
Team Liquid

Героем серии стал Илья Yatoro Мулярчук. На первой карте он выдал 31/1/9 за 51 минуту, нанеся более 65 тыс. урона. Liquid ответила разгромом на второй — 41:11 за 36 минут, Михай miCKe Иванов закончил со счётом 14/1/5. На решающей третьей карте Yatoro вновь повёл за собой команду — 15/4/15.

Суммарно за серию Yatoro набрал 50/11/26. Магомед Collapse Халилов также стабильно отыграл три карты — 20/9/59.

Team Spirit и PARIVISION — единственные команды со счётом 3-0. Победитель их матча обеспечит себе прямой выход в плей-офф TI 2026.

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