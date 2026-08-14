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«Дополнит сюжет игр»: продюсер фильма по Gears of War — о будущей экранизации

«Дополнит сюжет игр»: продюсер фильма по Gears of War — о будущей экранизации
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Издание GamesRadar+ взяло интервью у продюсера предстоящего фильма по видеоигровой франшизе Gears of War Келли МакКормик. Она раскрыла новые детали будущей адаптации.

По словам продюсера, лента не станет полноценной экранизацией — она создаётся для того, чтобы расширить лор серии. МакКормик отметила, что фильм поможет выстроить экосистему франшизы, где каждый проект будет дополнять друг друга.

Фильм способствует созданию следующей игры, а игра — следующему фильму. И у них получается своего рода экосистема, где вы можете испытать разные впечатления и почувствовать себя более связанным с разными проектами по вселенной.

Дата выхода фильма по Gears of War пока неизвестна. Ранее сообщалось, что лента сконцентрируется на становлении отряда «Дельта» из игры и расскажет новую историю. Режиссёром выступит Дэвид Литч — соавтор «Джона Уика» и постановщик картины «Быстрее пули». Проект разрабатывает стриминговый сервис Netflix.

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