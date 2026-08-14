Фильм «Дьявол носит Prada 2» привлечёт больше 1,5 млн туристов в Милан

Издание Variety сообщило о росте популярности места съёмок фильма «Дьявол носит Prada 2» в итальянском городе Милан. Ожидается, что за лето приток туристов составит примерно 1,5 млн человек.

По данным местной ассоциации малых предприятий Confcommercio Milano, только в августе город планирует посетить свыше 451 тыс. иностранных туристов. Поток приезжающих на место съёмок вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за популярности фильма, несмотря на то что мировая премьера картины состоялась ещё 1 мая.

Больше всего в город отправляются американцы, французы и британцы. Самой популярной локацией стал торговый квартал Квадрилатеро делла Мода, который фигурирует в картине.

«Дьявол носит Prada 2» рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»). Картина собрала более $ 690 млн при бюджете в $ 100 млн.