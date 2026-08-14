«Динозавры снова пугают»: критики высоко оценили фильм «На краю Оук-стрит» с Энн Хэтэуэй

14 августа состоялась мировая премьера фильма «На краю Оук-стрит» — фантастической картины про динозавров с Юэном Макгрегором («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») в главных ролях. Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 85% свежести.

Обозреватели хвалят проект за отличное воссоздание 1980-х годов. Некоторые пишут, что фильм напоминает лучшие семейные научно-фантастические картины. Отдельно критики отмечают динозавров, которые в этой ленте получились пугающими. Ругают «На краю Оук-стрит» за слишком слабый сценарий и большое количество сюжетных дыр.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «На краю Оук-стрит»:

Яростный, забавный и прекрасный фильм, отсылающий к классическим научно-фантастическим приключенческим картинам.

«На краю Оук-стрит» — это первый по-настоящему великий фильм о динозаврах со времён оригинального «Парка Юрского периода».

Благодаря реалистичной киносъёмке, пугающим динозаврам и сильному актёрскому составу во главе с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором «На краю Оук-стрит» — это приятное возвращение к тому типу семейных научно-фантастических приключений, которые Голливуд сейчас снимает не так часто.

Несмотря на огромных динозавров и звёздный актёрский состав, этот фильм, действие которого разворачивается в 1980-х годах, возможно, больше подойдёт зрителям того времени, которых не так сильно смущают сюжетные дыры и слабый сценарий.

Пытаясь подражать Стивену Спилбергу, режиссёр Дэвид Роберт Митчелл лишь показал, насколько сложно быть мастером. В фильме даже есть откровенная пародия на «Назад в будущее» (продюсером которого был Спилберг).

Действие «На краю Оук-стрит» разворачивается на улице Оук-стрит в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Главными героями выступает семья Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.