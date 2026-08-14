Что нужно знать про обновление 4.5 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

HoYoverse провела презентацию версии 4.5 для Honkai: Star Rail. Обновление под названием «Ставки в городе тысячи звёзд» выйдет 26 августа 2026 года . Патч продлится пять недель вместо стандартных шести.

Первопроходец отправится в Звездоград — главный центр Корпорации межзвёздного мира, где предстоит заручиться поддержкой влиятельных представителей организации для спасения Двумерии от Ненасытности.

Новые персонажи HSR 4.5

В версии 4.5 появятся две летние формы существующих персонажей. Зарянка: Яснопея — пятизвёздочный персонаж ветряного типа Пути Памяти. После ухода Воскресенья она заняла место главы клана Дубов и прибыла в Звездоград с секретной миссией — выяснить больше о наследии Гофера Древа. В бою действия союзников накапливают для неё Настроение, при достижении порога она вводит отряд в состояние Раж. Сверхспособность позволяет выбранному союзнику немедленно выполнить действие и восстановить энергию. В новой истории Зарянка представит сингл Only by Chasing the Wind.

Авантюрин: Прибой — пятизвёздочный персонаж квантового типа Пути Радости. Несмотря на отпуск, он продолжит расследование о возможном предателе среди Десяти каменных сердец. В бою атакует мячом для пляжного волейбола и доской для сёрфинга, накапливая Юмор и Пыл после действий отряда. При достижении порога Пыла автоматически активирует навык Радости с уроном по всем противникам.

Фото: HoYoverse

Баннеры HSR 4.5

Первая фаза (с 26 августа): Зарянка: Яснопея, световой конус «Встань и пой», реран Гиацины. Четырёхзвёздочные: Галлахер, Цинцюэ, Дань Хэн. Новый четырёхзвёздочный световой конус «Короткий отпуск».

Вторая фаза (с 16 сентября): Авантюрин: Прибой, световой конус «Лето в волнах», реран Эшвейла. Четырёхзвёздочные: Гуйнайфэнь, Крюк, Сампо.

Фото: HoYoverse

Новый контент

Главное событие патча — гоночный режим «Превосходство: Межзвёздный гран-при». Первопроходец возглавит команду и приведёт её к звёздному статусу. Для получения наград нужно прокачивать машины. Также появятся события «Крошечное великое приключение», «Планарный раскол» и «Царство странности». «Расходящаяся вселенная» получит обновление.

Начиная с версии 4.5 сюжетные диалоги можно ускорять — функцию можно включать и выключать прямо во время разговоров. В магазине появится новый головной убор для Первопроходца — электронный акриловый стенд с эмодзи.

Фото: HoYoverse

Коллаборации

HoYoverse анонсировала совместную акцию с производителем наушников MOONDROP — официальным лицом стала Искра. Позже в 2026 году состоится коллаборация с Zenless Zone Zero, персонажи которой присоединятся к приключению Освоения.

В ходе стрима разработчики также показали три промокода на 300 звёздного нефрита. Найти коды и узнать, как получить награды, можно в нашем отдельном материале.