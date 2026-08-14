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«Не подходят нашим ценностям»: советник президента РФ — о пиратских фильмах Голливуда

«Не подходят нашим ценностям»: советник президента РФ — о пиратских фильмах Голливуда
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Советник президента РФ Елена Ямпольская высказалась насчёт нелегальных показов голливудских фильмов в российских кинотеатрах. Слова политика передало издание «Ведомости».

По словам советника, проблема показа фильмов в рамках предсеансного обслуживания заключается в том, что невозможно чётко отследить, что именно демонстрируется зрителям. Ямпольская отметила, что голливудские кинокомпании снимают разные картины, в том числе клеветнические. Она также добавила, что россияне смогли бы прожить без подобного кино, однако многие хотят видеть зарубежные хиты на больших экранах.

Невозможно чётко отследить, что именно в таком формате демонстрируется – «Человек-паук» это или что-то гораздо более опасное. Потому что, к сожалению, наши «партнёры» снимают самые разные фильмы, в том числе и совершенно клеветнические. Совершенно неправильно будет сказать, что мы совсем прожить не можем без этих фильмов, которые настолько не соответствуют нашим ценностям. Но, понятно, есть зрители, которые выросли на определённых фильмах, они хотят видеть их продолжение, и ограничивать их в этом праве тоже, конечно, неверно.

По мнению Ямпольской, Фонд кино и профессиональное кинематографическое сообщество могут обсудить показ фильмов через принудительные лицензии. Речь идёт об инициативе правительства Республики Беларусь — она позволяет использовать объекты авторского права без согласия владельца.

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