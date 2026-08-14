BetBoom Team вылетела с EWC 2026 по CS 2 после разгрома от Ninjas in Pyjamas

BetBoom Team проиграла Ninjas in Pyjamas со счётом 0:2 и покинула Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 3:13 на Nuke и 11:13 на Anubis.
На Nuke NiP закрыла карту со счётом 13:3 — BetBoom не выиграла ни одного раунда за атаку. Кацпер xKacpersky Габара доминировал с рейтингом 2,34 и K/D 49-20 за серию. На Anubis BetBoom оказала больше сопротивления (11:13), однако переломить ход серии не удалось. Со стороны россиян положительную статистику показал только Павел S1ren Оглоблин (1,05).
BetBoom Team покидает EWC на 17-24-м месте. Команда проиграла три из четырёх матчей на турнире, одержав единственную победу над FUT Esports.
EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.