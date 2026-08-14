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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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BetBoom Team вылетела с EWC 2026 по CS 2 после разгрома от Ninjas in Pyjamas

BetBoom Team вылетела с EWC 2026 по CS 2 после разгрома от Ninjas in Pyjamas
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BetBoom Team проиграла Ninjas in Pyjamas со счётом 0:2 и покинула Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 3:13 на Nuke и 11:13 на Anubis.

CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа B. 1/4 финала (нижняя сетка)
14 августа 2026, пятница. 14:00 МСК
BetBoom Team
Окончен
0 : 2
Ninjas in Pyjamas

На Nuke NiP закрыла карту со счётом 13:3 — BetBoom не выиграла ни одного раунда за атаку. Кацпер xKacpersky Габара доминировал с рейтингом 2,34 и K/D 49-20 за серию. На Anubis BetBoom оказала больше сопротивления (11:13), однако переломить ход серии не удалось. Со стороны россиян положительную статистику показал только Павел S1ren Оглоблин (1,05).

BetBoom Team покидает EWC на 17-24-м месте. Команда проиграла три из четырёх матчей на турнире, одержав единственную победу над FUT Esports.

EWC 2026 по CS 2 проходит с 12 по 23 августа в Париже с призовым фондом $ 2 млн.

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