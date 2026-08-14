Власти США начали расследование против Roblox — из-за недостаточной защиты детей

Издание Politico сообщило, что сенат США начал расследование в отношении видеоигровой платформы Roblox. Власти хотят выяснить, какие меры используют владельцы сервиса для защиты детей.

Сенаторы Джош Хоули и Дик Дурбин направили письмо основателю Roblox Дэвиду Базуки, где потребовали предоставить документы, которые разъясняют методы платформы по обеспечению безопасности для несовершеннолетних. Они также упомянули несколько громких дел, связанных с нарушениями мер по защите детей.

Похоже, Roblox ставит во главу угла доходы и показатели вовлечённости пользователей, а не безопасность и благополучие наших детей, и предполагаемая преступная деятельность на платформе заслуживает внимания Конгресса. Давайте внесём ясность: дети, поддерживающие вашу программу, страдают. Конгресс не будет закрывать на это глаза.

На письмо властей США ответил главный специалист по безопасности Roblox Мэтт Кайфман. Он отметил, что владельцы платформы с удовольствием поделятся фактами насчёт мер защиты детей, которые они вводят на сервисе.