Aurora обыграла Team Yandex на TI 2026 — Mikoto оформил 28 киллов за серию

Aurora Gaming одолела Team Yandex со счётом 2:1 в 3-м туре группового этапа The International 2026. Aurora проиграла первую карту, но перевернула серию двумя уверенными победами.

Team Yandex забрала первую карту 33:21 за 42 минуты — Алимжан watson Исламбеков доминировал с KDA10/2/13. Однако на второй и третьей картах Aurora разгромила соперника: 36:9 и 29:9. Рафлай Mikoto Фатур стал главным героем камбэка — 16/2/17 на второй карте и 6/2/15 на третьей. Олег Kaori Медведок исправился после провальной первой карты (0/11/12) и на двух оставшихся завершил серию с общим KDA 5/1/36.

Aurora поднимается в сетку 2-1, Team Yandex опускается на 1-2. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе в Шанхае.