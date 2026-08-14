Результаты второго дня групповой стадии The International 2026 по Dota 2
14 августа завершился второй игровой день The International 2026.
В ходе второго дня к плей-офф приблизились Team Spirit и PARIVISION, в то время как OG и HULAGINO находятся в одной серии от вылета из главного турнира.
15 августа начнутся матчи 4-го тура.
Итоговая таблица The International 2026 после второго игрового дня
|Команда
|Очки
|Игры
|PARIVISION
|3-0
|6-2
|Team Spirit
|3-0
|6-1
|1win Team
|2-1
|5-3
|Nigma Galaxy
|2-1
|4-2
|BetBoom Team
|2-1
|4-3
|Team Liquid
|2-1
|5-3
|Vici Gaming
|2-1
|4-4
|Aurora Gaming
|2-1
|4-3
|Team Falcons
|1-2
|4-5
|LGD Gaming
|1-2
|3-5
|Team Resilience
|1-2
|4-4
|Xtreme Gaming
|1-2
|2-4
|GamerLegion
|1-2
|3-4
|Team Yandex
|1-2
|4-4
|OG
|0-3
|0-6
|HULIGANI
|0-3
|1-6
The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд в $ 2,9 млн.
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