Результаты второго дня групповой стадии The International 2026 по Dota 2

14 августа завершился второй игровой день The International 2026.

В ходе второго дня к плей-офф приблизились Team Spirit и PARIVISION, в то время как OG и HULAGINO находятся в одной серии от вылета из главного турнира.

15 августа начнутся матчи 4-го тура.

Итоговая таблица The International 2026 после второго игрового дня

Команда Очки Игры PARIVISION 3-0 6-2 Team Spirit 3-0 6-1 1win Team 2-1 5-3 Nigma Galaxy 2-1 4-2 BetBoom Team 2-1 4-3 Team Liquid 2-1 5-3 Vici Gaming 2-1 4-4 Aurora Gaming 2-1 4-3 Team Falcons 1-2 4-5 LGD Gaming 1-2 3-5 Team Resilience 1-2 4-4 Xtreme Gaming 1-2 2-4 GamerLegion 1-2 3-4 Team Yandex 1-2 4-4 OG 0-3 0-6 HULIGANI 0-3 1-6

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд в $ 2,9 млн.