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Результаты The International 2026 на 14 августа: календарь, таблица

Результаты второго дня групповой стадии The International 2026 по Dota 2
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14 августа завершился второй игровой день The International 2026.

В ходе второго дня к плей-офф приблизились Team Spirit и PARIVISION, в то время как OG и HULAGINO находятся в одной серии от вылета из главного турнира.

15 августа начнутся матчи 4-го тура.

Итоговая таблица The International 2026 после второго игрового дня

КомандаОчкиИгры
PARIVISION3-06-2
Team Spirit3-06-1
1win Team2-15-3
Nigma Galaxy2-14-2
BetBoom Team2-14-3
Team Liquid2-15-3
Vici Gaming2-14-4
Aurora Gaming2-14-3
Team Falcons1-24-5
LGD Gaming1-23-5
Team Resilience1-24-4
Xtreme Gaming1-22-4
GamerLegion1-23-4
Team Yandex1-24-4
OG0-30-6
HULIGANI0-31-6

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. 16 команд сражаются за Эгиду чемпионов и призовой фонд в $ 2,9 млн.

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