Расписание третьего игрового дня The International 2026 по Dota 2

Завтра, 15 августа, завершится групповая стадия The International 2026 по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт в общей сумме 15 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По итогам этих матчей определятся первые участники плей-офф, а некоторые команды покинут турнир.

Сразу после 4-го тура начнётся 5-й тур, который начнётся в 11:00 мск, – пары определятся позднее.

Расписание матчей The International 2026 на субботу, 15 августа

Сетка 3-0:

8:00. PARIVISION (Россия) – Team Spirit (Россия).

Сетка 2-1:

8:00. 1win Team (Россия) – Team Liquid (Европа);

– Team Liquid (Европа); 8:00. Aurora Gaming (Малайзия) – BetBoom Team (Россия) ;

; 8:00. Vici Gaming (Китай) – Nigma Galaxy (ЮАР).

Сетка 1-2:

5:00. Xtreme Gaming (Китай) – LGD (Китай);

5:00. GamerLegion (США) – Team Falcons (Саудовская Аравия);

5:00. Team Yandex (Россия) – Team Resilience (Китай).

Сетка 0-3:

5:00. OG (Европа) – HULIGANI (Россия).

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,9 млн.