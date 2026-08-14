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EWC 2026. Групповой этап. День 3. Стрим B
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Расписание матчей The International 2026 на 15 августа

Расписание третьего игрового дня The International 2026 по Dota 2
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Завтра, 15 августа, завершится групповая стадия The International 2026 по Dota 2.

В этот день зрителей ждёт в общей сумме 15 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По итогам этих матчей определятся первые участники плей-офф, а некоторые команды покинут турнир.

Сразу после 4-го тура начнётся 5-й тур, который начнётся в 11:00 мск, – пары определятся позднее.

Расписание матчей The International 2026 на субботу, 15 августа

Сетка 3-0:

  • 8:00. PARIVISION (Россия) – Team Spirit (Россия).

Сетка 2-1:

  • 8:00. 1win Team (Россия) – Team Liquid (Европа);
  • 8:00. Aurora Gaming (Малайзия) – BetBoom Team (Россия);
  • 8:00. Vici Gaming (Китай) – Nigma Galaxy (ЮАР).

Сетка 1-2:

  • 5:00. Xtreme Gaming (Китай) – LGD (Китай);
  • 5:00. GamerLegion (США) – Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • 5:00. Team Yandex (Россия) – Team Resilience (Китай).

Сетка 0-3:

  • 5:00. OG (Европа) – HULIGANI (Россия).

The International 2026 проходит с 13 по 23 августа. Призовой фонд турнира превысил $ 2,9 млн.

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