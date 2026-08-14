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В бете Call of Duty: Modern Warfare 4 дадут пройти сюжетную миссию — детали теста

В бете Call of Duty: Modern Warfare 4 дадут пройти сюжетную миссию — детали теста
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Компания Activision раскрыла подробности предстоящего бета-тестирования шутера Call of Duty: Modern Warfare 4. Разработчики дадут возможность пройти одну сюжетную миссию из основной кампании.

Геймерам будет доступен эпизод под названием Entrenched. Опробовать миссию можно как в закрытом тестировании, для владельцев предзаказов, так и в открытом. В рамках беты пользователям также предоставят доступ к мультиплееру на шести картах, включая новый режим Killblock. Кроме того, игрокам дадут опробовать карту «Возрождение» для Warzone.

Фото: Activision

Закрытое бета-тестирование для игроков, которые купили Call of Duty: Modern Warfare 4, пройдёт с 21 по 25 августа, а открытое — с 28 августа по 1 сентября. Релиз самого шутера состоится 23 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

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