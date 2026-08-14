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В честь Сиракса из «Дома дракона» назвали новый вид ящериц из Таиланда

В честь Сиракса из «Дома дракона» назвали новый вид ящериц из Таиланда
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Учёные назвали новый вид ящериц в честь дракона из сериала «Дом дракона». Об этом сообщили исследователи из университета Касертарт и Королевской академии Чулабхорн в Таиланде.

Фото: ZooKeys

Вид получил название Acanthosaura syrax — в честь дракона Сиракса, который по сюжету шоу принадлежит одной из главных героинь Рейнире Таргариен. Ящерицы обитают в лесах национального таиландского парка Мае Вонг. Авторы исследования выбрали имя дракона в качестве названия нового вида из-за его желтовато-зелёного окраса, маленького размера и большой кладки яиц.

Учёные также отметили, что популяция ящериц относительно небольшая из-за обитания в высокогорных участках. Сохранение вида зависит от безопасности таиландских лесов, особенно в подобных заповедниках.

Третий сезон «Дома дракона» завершился 10 августа. Сейчас авторы работают над четвёртым сезоном шоу. Он выйдет в 2028 году и станет большим финалом сериала.

Каким получился третий сезон «Дома дракона»:
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
«Крёстный отец» от мира фэнтези. Каким получился третий сезон «Дома дракона»
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