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Marvel оштрафовали на $ 160 000 за рекламу «Мстителей: Судный день»

Marvel оштрафовали на $ 160 000 за рекламу «Мстителей: Судный день»
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Издание San Diego Union-Tribune сообщило, что студию Marvel оштрафовали за рекламу фильма «Мстители: Судный день». Нарушение произошло во время крупного фестиваля Comic-Con в городе Сан-Диего.

Компания разместила большой баннер предстоящей картины на арке в квартале Газовых фонарей — таким образом, реклама перекрыла всю достопримечательность. За несколько дней до фестиваля городские власти предупреждали Marvel, что установка подобных конструкций запрещена, ведь оживлённое движение на улице может привести к большой давке.

Маркетинговое агентство Elevue Outdoor, которое отвечало за размещение баннера, не стало прислушиваться к чиновникам и продолжило установку. В итоге каждый день у Marvel накапливалась сумма штрафа — к концу фестиваля студия осталась должна властям более $ 160 тыс.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» в мировом прокате состоится 18 декабря 2026 года. По сюжету будущего блокбастера Мстители, Люди Икс, Фантастическая четвёрка, вакандцы и Новые Мстители объединяются, чтобы противостоять Доктору Думу — одновременно выдающемуся учёному и величайшему чёрному магу вселенной комиксов Marvel.

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