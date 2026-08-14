Смартфон Galaxy S25+ взорвался на зарядке — Samsung отказалась возвращать деньги

На форуме Samsung один из владельцев смартфона Galaxy S25+ пожаловался, что его гаджет взорвался. По его словам, происшествие случилось в ночь на 31 июля в Китае.

Фото: 갤만씀77/Samsung

Фото: 갤만씀77/Samsung

Фото: 갤만씀77/Samsung

Пользователь рассказал, что поставил устройство на зарядку, но посреди ночи услышал хлопок — он увидел, что из аккумулятора пошёл дым. Начался пожар, и после тушения автор поста решил отправить гаджет в сервисный центр в Корее. Спустя три недели Samsung ответила, что повреждение Galaxy S25+ было вызвано самим владельцем и потому компания не будет выплачивать компенсацию.

Три недели на анализ причин — это неразумно. Я даже дождался выходных. Я потребовал, чтобы проблема была решена в течение недели. Объясняя результаты анализа причин, в Samsung указали на разбитое стекло и сказали, что это след от падения. Якобы в месте удара в батарее образовалась сквозная пробоина.

Автор поста ещё долго пытался добиться от Samsung компенсации, но в ответ компания запретила ему распространять недостоверную информацию в соцсетях и даже угрожала судом. Сам пользователь утверждает, что не ронял смартфон.