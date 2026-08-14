«Напоминает «Хранителей»: первые критики хвалят сериал «Фонари» от HBO

17 августа состоится премьера сериала «Фонари» — нового супергеройского проекта от HBO в рамках киновселенной DC Джеймса Ганна. Первые критики уже ознакомились с шоу и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 90% свежести.

Авторы рецензий хвалят сериал за удачное сочетание мрачной супергероики и криминальной драмы: «Фонарей» сравнивают с такими проектами, как «Настоящий детектив» и «Хранители», которые близки по духу новому шоу. Отдельно отмечают выдающиеся работы исполнителей главных ролей Аарона Пьера и Кайла Чендлера, между которыми образуется отличная «химия».

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про сериал «Фонари»:

В сериале «Фонари» криминальная драма в духе «Настоящего детектива» сочетается с комментариями о супергероях из «Хранителей».

Сериал «Фонари» умело сочетает в себе супергеройские приключения с более приземлённой драмой и не боится затрагивать серьёзные темы, будучи при этом максимально далёким от фильма с Райаном Рейнольдсом.

Несмотря на структурные неровности, сериал остается реалистичным даже тогда, когда его сверхсильные главные герои взлетают в небо — в основном благодаря блестящей игре Кайла Чендлера и Аарона Пьера, которые придают этому фантастическому материалу приземлённость.

Упор на развитие характеров двух Зелёных Фонарей — это умный ход Между Хэлом Джорданом и Джоном Стюартом происходит так много всего, что им нужна была своя собственная история. И это удивительно, что мы наконец-то её получаем.

В одних случаях «Фонари» бывают кислыми и озлобленными, в других — озадаченными. В итоге у авторов просто не получилось доставить зрителям удовольствие от просмотра.

«Фонари» расскажут о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей, расследующих некое убийство в США. Действие предстоящего сериала развернётся в двух временных линиях. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить каждую неделю на стриминговом сервисе HBO Max.