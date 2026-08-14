B8 обыграла Team Vitality и вышла в плей-офф EWC 2026 по CS 2

B8 одолела Vitality со счётом 2:1 на групповом этапе Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Победа обеспечила B8 место в плей-офф турнира.
Vitality забрала первую карту на овертаймах — 16:12 на Mirage. B8 ответила камбэком на Inferno: проигрывая 3:9 после первой половины, команда выиграла 10 раундов подряд за атаку и закрыла карту 13:11. На решающем Dust2 B8 доминировала — 13:4, не отдав ни одного раунда за КТ.
Андрей npl Кухарский стал лучшим игроком серии — 56 фрагов при 40 смертях и рейтинг 1,25. Данило s1zzi Винник поддержал с показателем 54-41 (1,19). Со стороны Vitality достойный уровень держали Матье ZywOo Эрбо (1,17) и Шахар flameZ Шушан (1,15).
Team Vitality опустилась в нижнюю сетку группы, где встретится с Lynn Vision.