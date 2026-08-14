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Для Mafia: The Old Country вышло дополнение «Человек чести» про дона Сальери

Для Mafia: The Old Country вышло дополнение «Человек чести» про дона Сальери
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14 августа состоялся релиз большого дополнения для Mafia: The Old Country. Аддон под названием «Человек чести» уже доступен для покупки на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале 2K. Права на видео принадлежат 2K Games.

Сюжет дополнения рассказывает историю молодого Сальери, который только продолжает свой путь в гангстерском мире. События разворачиваются зимой 1905 года в Сицилии — главный герой должен будет помочь Эннио Сальери, который недавно вышел из тюрьмы и намерен вернуть себе то, что по праву принадлежит ему.

В «Человеке чести» пользователей ждут две главы истории, с новым транспортом, оружием и локациями. В DLC, как и в основной игре, есть полный русский перевод, включая озвучку. Дополнение также вошло в состав сборника Mafia: The Omerta Collection, где доступны все четыре части серии.

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