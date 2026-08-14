14 августа трейлер мультфильма «Человек-паук: За пределами вселенной» слили в Сеть. Четырёхминутный ролик появился на разных аккаунтах в соцсети Х.

В видео показана небольшая сцена, связанная с сюжетом предыдущей части трилогии, а также трейлер предстоящего проекта. После публикации компания Sony Pictures начала жаловаться на аккаунты, которые выложили ролик. Насчёт ситуации высказался сценарист анимационной картины Кристофер Миллер. Он заявил, что кадры в видео недоработаны.

Не люблю утечки незаконченных, не полностью отрендеренных видеоматериалов.

«Человек-паук: За пределами Вселенной» выйдет в мировом прокате 18 июня 2027 года. Фильм станет большим финалом трилогии, который рассказывает о приключениях Майлза Моралеса, сталкивающегося с последствиями своих действий во множестве мультивселенных. Изначально лента должна была выйти весной 2024 года, но из-за величины проекта пришлось перенести её.