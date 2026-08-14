Экшен South of Midnight стал доступен в России — после ухода студии от Xbox

Приключенческий экшен South of Midnight стал доступен для покупки в России. Теперь российские пользователи Steam могут приобрести игру без каких-либо ограничений — цена составляет 1300 рублей.

Проект появился в регионе после массовых сокращений в Xbox Game Studios, когда компанию покинули авторы игры из студии Compulsion Games. Теперь на странице South of Midnight в Steam издателем указаны именно разработчики, ведь их студия стала независимой.

South of Midnight вышла на ПК и Xbox Series в апреле 2025 года. Экшен от третьего лица рассказывает о мифологии американского Юга. Главной героине предстоит сражаться с таинственными существами и решать головоломки, чтобы найти новый дом и восстановить баланс в фэнтезийном мире. Игру тепло приняли критики: на агрегаторе Metacritic она получила 77 баллов из 100.