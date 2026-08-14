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PARIVISION разгромила 100 Thieves на EWC 2026 — Jame выдал рейтинг 1,90

PARIVISION разгромила 100 Thieves на EWC 2026 — Jame выдал рейтинг 1,90
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PARIVISION обыграла 100 Thieves со счётом 2:0 в нижней сетке группового этапа Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2. Серия завершилась 13:5 на Anubis и 13:5 на Dust2.

CS 2. Esports World Cup 2026 . Группа C. 1/4 финала (нижняя сетка)
14 августа 2026, пятница. 20:15 МСК
100 Thieves
Окончен
0 : 2
PARIVISION

Джами Jame Али доминировал на обеих картах — 36 фрагов при 13 смертях и рейтинг 1,90 за серию. Все пять игроков PARIVISION завершили матч с рейтингом 1,00 и выше. Со стороны 100 Thieves ни один игрок не преодолел отметку 0,88 — Николай device Ридтц закончил с 0,84, а Ховард rain Нюгорд провёл худший матч с рейтингом 0,61.

100 Thieves покидает EWC 2026. PARIVISION продолжит борьбу в нижней сетке, следующий соперник — MOUZ. Турнир проходит с 12 по 23 августа.

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