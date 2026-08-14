Результаты третьего дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2

14 августа прошёл третий день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.

В ходе третьего дня в плей-офф прошли B8 Esports и FUT Gaming. 15 августа вновь пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.

Результаты EWC 2026 после третьего игрового дня:

Ninjas in Pyjamas (Дания) 2:0 BetBoom Team (Россия);

2:0 BetBoom Team (Россия); Lynn Vision (Китай) 2:0 TYLOO (Китай);

2:0 TYLOO (Китай); B8 (Украина) 2:1 Team Vitality (Франция);

2:1 Team Vitality (Франция); FUT Gaming (Европа) 2:1 MOUZ (Европа);

2:1 MOUZ (Европа); K27 (Россия) 0:2 MIBR (Бразилия) ;

; PARIVISION (Россия) 2:0 100 Thieves (Европа).

Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.