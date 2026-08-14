Результаты третьего дня групповой стадии Esports World Cup 2026 по Counter-Strike 2
14 августа прошёл третий день группового этапа турнира по Counter-Strike 2 в рамках Esports World Cup 2026.
В ходе третьего дня в плей-офф прошли B8 Esports и FUT Gaming. 15 августа вновь пройдут матчи на вылет и на проход в плей-офф.
Результаты EWC 2026 после третьего игрового дня:
- Ninjas in Pyjamas (Дания) 2:0 BetBoom Team (Россия);
- Lynn Vision (Китай) 2:0 TYLOO (Китай);
- B8 (Украина) 2:1 Team Vitality (Франция);
- FUT Gaming (Европа) 2:1 MOUZ (Европа);
- K27 (Россия) 0:2 MIBR (Бразилия);
- PARIVISION (Россия) 2:0 100 Thieves (Европа).
Турнир по Counter-Strike 2 в рамках фестиваля Esports World Cup 2026 проходит с 12 по 23 августа. 32 коллектива сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2 млн.
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