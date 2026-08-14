Fnatic впервые в истории пропустит Champions по Valorant

Fnatic проиграла Joblife со счётом 0:2 в матче VCT 2026: EMEA Stage 2 и завершила сезон на 11–12-м месте. Поражение лишило организацию шансов на попадание на Champions 2026 в Шанхае.
С 2021 года Fnatic оставалась единственной командой, квалифицировавшейся на каждый Champions — пять турниров подряд. В прошлом году организация дошла до финала Champions 2025, где уступила NRG со счётом 2:3. Теперь эта серия прервалась.
Серия завершилась 11:13 на Lotus и 8:13 на Breeze. Лучшим в составе Fnatic стал Остин crashies Робертс (1,06), худшим — капитан Джейк Boaster Хоулетт (0,80). Со стороны Joblife доминировал Качпер kamyk Якоба — 1,49 при K/D 46-29.
Сезон 2026 года стал худшим для Fnatic в истории организации: четвёртое место на EMEA Kickoff, пятое на Stage 1 и вылет на стадии групп Stage 2. Champions 2026 пройдёт с 24 сентября по 18 октября в Шанхае.