Призовой фонд The International 2026 превысил $ 3 млн
Призовой фонд The International 2026 пересёк отметку в $ 3 млн. Для достижения этой планки понадобилось 16 дней с момента старта продаж внутриигрового контента.
Текущий показатель уже превзошёл итоговые суммы пяти турниров серии:
- TI 2011 — $ 1 600 000
- TI 2012 — $ 1 600 000
- TI 2013 — $ 2 874 380
- TI 2024 — $ 2 776 566
- TI 2025 — $ 2 881 791
Базовый призовой фонд TI традиционно составляет $ 1,6 млн от Valve. Остальное формируется за счёт продаж Компендиума — 30% от выручки идёт в призовой фонд.
Групповой этап TI 2026 проходит с 13 по 16 августа в Шанхае. Плей-офф пройдёт с 20 по 23 августа на арене SPD Bank Oriental Sports Center.
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