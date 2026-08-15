Призовой фонд The International 2026 превысил $ 3 млн

Призовой фонд The International 2026 пересёк отметку в $ 3 млн. Для достижения этой планки понадобилось 16 дней с момента старта продаж внутриигрового контента.

Текущий показатель уже превзошёл итоговые суммы пяти турниров серии:

TI 2011 — $ 1 600 000

TI 2012 — $ 1 600 000

TI 2013 — $ 2 874 380

TI 2024 — $ 2 776 566

TI 2025 — $ 2 881 791

Базовый призовой фонд TI традиционно составляет $ 1,6 млн от Valve. Остальное формируется за счёт продаж Компендиума — 30% от выручки идёт в призовой фонд.

Групповой этап TI 2026 проходит с 13 по 16 августа в Шанхае. Плей-офф пройдёт с 20 по 23 августа на арене SPD Bank Oriental Sports Center.