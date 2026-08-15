15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
EWC 2026. Групповой этап. День 4. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Призовой фонд The International 2026 превысил $ 3 млн

Призовой фонд The International 2026 превысил $ 3 млн
Комментарии

Призовой фонд The International 2026 пересёк отметку в $ 3 млн. Для достижения этой планки понадобилось 16 дней с момента старта продаж внутриигрового контента.

Текущий показатель уже превзошёл итоговые суммы пяти турниров серии:

  • TI 2011 — $ 1 600 000
  • TI 2012 — $ 1 600 000
  • TI 2013 — $ 2 874 380
  • TI 2024 — $ 2 776 566
  • TI 2025 — $ 2 881 791

Базовый призовой фонд TI традиционно составляет $ 1,6 млн от Valve. Остальное формируется за счёт продаж Компендиума — 30% от выручки идёт в призовой фонд.

Групповой этап TI 2026 проходит с 13 по 16 августа в Шанхае. Плей-офф пройдёт с 20 по 23 августа на арене SPD Bank Oriental Sports Center.

Материалы по теме
Расписание третьего игрового дня The International 2026 по Dota 2