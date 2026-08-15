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«Он сломлен». Вышел новый трейлер ленты «Мстители: Судный день»

«Он сломлен». Вышел новый трейлер ленты «Мстители: Судный день»
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Marvel на выставке D23 не только представила первых актёров грядущих «Людей икс», но и показала свежий трейлер картины «Мстители: Судный день» — свежий ролик в большей степени посвящён антагонисту Доктору Думу, его предыстории и отношениям с известными героями.

Через ролик мы узнаём, что Виктор Дум всё-таки пришёл из вселенной новой «Фантастической четвёрки» и был близким другом семьи, пока не случилась трагедия.

Фильм «Мстители: Судный день» («Мстители: Доктор Дум» в официальном переводе) выйдет в конце декабря 2026 года и будет в большей степени посвящён именно злодею, как это сделали с «Мстители: Война бесконечности», когда вводили Таноса.

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