«Он сломлен». Вышел новый трейлер ленты «Мстители: Судный день»

Marvel на выставке D23 не только представила первых актёров грядущих «Людей икс», но и показала свежий трейлер картины «Мстители: Судный день» — свежий ролик в большей степени посвящён антагонисту Доктору Думу, его предыстории и отношениям с известными героями.

Через ролик мы узнаём, что Виктор Дум всё-таки пришёл из вселенной новой «Фантастической четвёрки» и был близким другом семьи, пока не случилась трагедия.

Фильм «Мстители: Судный день» («Мстители: Доктор Дум» в официальном переводе) выйдет в конце декабря 2026 года и будет в большей степени посвящён именно злодею, как это сделали с «Мстители: Война бесконечности», когда вводили Таноса.