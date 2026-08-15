Team Yandex спаслась от вылета на TI 2026 — watson не умер ни разу на решающей карте

Team Yandex обыграла Team Resilience со счётом 2:1 в 4-м туре группового этапа The International 2026. Yandex проиграла первую карту, но выиграла две следующие с общим счётом 56:16.

Resilience забрала первую карту за 64 минуты — 47:31 по убийствам. Однако на второй карте Yandex разгромила соперника 21:5 всего за 18 минут — одна из самых быстрых игр на турнире. На решающей третьей карте керри Алимжан watson Исламбеков завершил матч со счётом 12/0/7, не отдав ни одной смерти за 30 минут. За всю серию Ватунский набрал 33/7/19.

Resilience опускается на счёт 1-3. Team Yandex поднимается на 2-2 и сохраняет шансы на продолжение борьбы в турнире. Групповой этап TI 2026 проходит по швейцарской системе в Шанхае.