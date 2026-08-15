HULIGANI стала первой командой, покинувшей The International 2026

OG одолела L1ga Team (выступает под тегом HULIGANI) со счётом 2:1 в 4-м туре группового этапа The International 2026. L1ga стала первой командой, вылетевшей с турнира — четыре поражения в четырёх сериях.
OG уверенно взяла первую карту 41:15 за 61 минуту — Джон Natsumi Варгас закончил со счётом 14/4/14. Huligani ответила победой на второй карте (19:20), однако на решающей третьей OG разгромила соперника 42:6 за 41 минуту. Natsumi не отдал ни одной смерти (12/0/10), Эрин Yopaj Феррер поддержал с 11/1/10.
L1ga Team не выиграла ни одной серии на TI 2026 и покидает турнир на 16-м месте. OG поднимается на счёт 1-3 и продолжит борьбу за выживание.