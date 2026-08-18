«Нет стремлений, нет результатов». Vasilisa — о кризисе китайской Dota 2 на TI 2026

Комментатор Василиса Vasilisa Чернова в интервью CyberMeta подвела итоги группового этапа The International 2026.

По мнению Черновой, китайская сцена потеряла амбиции, а Ван Ame Чуньюю стоит завершить карьеру.

Dota 2 не стоит на месте, игроки развиваются и креативят. А китайская сцена просто зависла на одном месте. Я очень надеюсь на завершение карьеры Ame. Два года подряд я слышу одно и то же, мол, после The International он завершит карьеру. И из года в год он всё равно продолжает играть. Но, думаю, лучше отпустить, ибо со стороны кажется, что у него вообще нет желания.

Vasilisa также назвала три команды, способные навязать борьбу PARIVISION в плей-офф.

Кто может навязать борьбу PARIVISION? Я думаю, их даже три. Это Team Falcons, 1win и Team Liquid. У Team Yandex очень усталая игра. Есть ощущение, что CHIRA_JUNIOR себя некомфортно ощущает по героям и драфтам, также как и DM. Не хватает уверенности.

PARIVISION стала единственной командой, прошедшей групповой этап TI 2026 без поражений (4-0). Плей-офф стартует 20 августа на арене спортивного центра «Восток» в Шанхае.