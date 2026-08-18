Стартовали съёмки фантастического сериала «Через тернии к звёздам»

«Кинопоиск» объявил о старте съёмок фантастического сериала «Через тернии к звёздам». Шоу основано на романе Кира Булычёва «Посёлок».

События разворачиваются в 2334 году. По сюжету космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Проходят годы, люди научились выживать, но, чтобы спастись, им нужно связаться с землянами. Тем временем на орбиту планеты выходит корабль, экипаж которого ищет планету, пригодную для колонизации.

Фото со съёмок