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Стартовали съёмки фантастического сериала «Через тернии к звёздам»

Стартовали съёмки фантастического сериала «Через тернии к звёздам»
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«Кинопоиск» объявил о старте съёмок фантастического сериала «Через тернии к звёздам». Шоу основано на романе Кира Булычёва «Посёлок».

События разворачиваются в 2334 году. По сюжету космический корабль потерпел крушение на неизвестной планете. Проходят годы, люди научились выживать, но, чтобы спастись, им нужно связаться с землянами. Тем временем на орбиту планеты выходит корабль, экипаж которого ищет планету, пригодную для колонизации.

Фото со съёмок

Фото: «Кинопоиск»