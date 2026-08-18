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Сериал Олдскул, 2-й сезон (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер онлайн

Трейлер второго сезона сериала «Олдскул» — премьера 1 сентября
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Онлайн-кинотеатры Start и Premier представили трейлер второго сезона сериала «Олдскул». Школьное шоу вернётся на стриминги уже 1 сентября.

Видео доступно во VK-канале «Кинопоиск». Права на видео принадлежат Start/Premier.

По сюжету продолжения учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

К главным ролям в шоу вернулись Мария Аронова, Ефим Шифрин, Павел Савинков, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Александр Жигалкин.

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