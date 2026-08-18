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Александр Овечкин снялся в фильме «Хоккейные папы 2» — кадры со съёмок

Александр Овечкин снялся в фильме «Хоккейные папы 2» — кадры со съёмок
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Кинокомпания «Кугуар» представила новые кадры со съёмок фильма «Хоккейные папы 2». Одним из героев продолжения выступит российский хоккеист Александр Овечкин, который появится в некоторых сценах второй части серии.

Фото: «Кугуар»

Фото: «Кугуар»

«Хоккейные папы» рассказывают о хоккейном тренере по имени Андрей, который работает в небольшом провинциальном городке. Однажды он узнаёт, что единственный ледовый дворец в городе, где он тренирует детей, собираются снести. Единственный шанс его спасти – победить в любительском турнире по хоккею, на подготовку к которому у Андрея есть всего несколько месяцев. По сюжету продолжения главным героям вместе со своими детьми-подростками предстоит участие в Международном турнире по хоккею.

К своим ролям во второй части вернулись Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков и другие актёры. Вместе с Овечкиным в ленте также снимутся хоккеисты Владислав Третьяк и Алексей Касатонов.

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