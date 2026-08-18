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Пирс Броснан сыграет в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3»

Пирс Броснан сыграет в боевике «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3»
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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о пополнении каста фильма «Тайлер Рейк: Операция по спасению 3». В третьей части серии боевиков сыграет Пирс Броснан, звезда «Джеймса Бонда» и «Гангстерленда».

Кого именно сыграет 73-летний актёр, неизвестно, авторы держат это в секрете. Тем временем съёмки картины уже идут в Австралии, где участие также принимают Крис Хемсворт («Мстители: Финал») и Идрис Эльба («Захваченный рейс»). У проекта пока нет даты выхода, режиссёром снова выступает Сэм Харгрейв.

Фильмы серии «Операция по спасению» рассказывают про нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают тяжелейшие задания. В первой части, вышедшей в 2020 году, он спасает сына наркобарона из бангладешских трущоб и едва не погибает. В сиквеле он вытаскивает семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.

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