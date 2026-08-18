Сериал «Трудно быть богом» по мотивам Стругацких стартует 3 сентября — трейлер

Онлайн-кинотеатр Wink и телеканал НТВ представили большой трейлер сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести братьев Стругацких. Шоу стартует уже 3 сентября на стриминге, после чего также выйдет на телевидении. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Сериал расскажет историю далёкого будущего, где земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжёлые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти учёных, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило прогрессоров — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели. Но у Антона есть и личный интерес, который он скрыл от института. Где-то здесь, в Арканаре, без вести пропал его отец.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»). Главные роли сыграли Александар Радойичич («Балканский рубеж»), Равшана Куркова («Я делаю шаг»), Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Виктория Исакова («Сто лет тому вперёд») и другие актёры.