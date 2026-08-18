«Обсессия» стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов

По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли отметки в $ 497 млн. Хоррор завершает своё выступление в прокате на очень высокой ноте: лента стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов.

Ранее лидерство удерживал мультфильм «Элементарно» от студии Pixar, вышедший в 2023 году. Третью строчку теперь занимает lheujq проект компании — «Прыгуны». В десятку также входят «Довод» Кристофера Нолана, хоррор «Орудия» Зака Креггера и «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая.

Самые кассовые оригинальные фильмы 2020-х годов