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«Обсессия» стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов

«Обсессия» стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов
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По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли отметки в $ 497 млн. Хоррор завершает своё выступление в прокате на очень высокой ноте: лента стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов.

Ранее лидерство удерживал мультфильм «Элементарно» от студии Pixar, вышедший в 2023 году. Третью строчку теперь занимает lheujq проект компании — «Прыгуны». В десятку также входят «Довод» Кристофера Нолана, хоррор «Орудия» Зака Креггера и «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая.

Самые кассовые оригинальные фильмы 2020-х годов

  1. «Обсессия» (2026) — $ 497 млн.
  2. «Элементарно» (2023) — $ 496 млн.
  3. «Прыгуны» (2026) — $ 388 млн.
  4. «Грешники» (2025) — $ 370 млн.
  5. «Довод» (2020) — $ 365 млн.
  6. «Главный герой» (2021) — $ 331 млн.
  7. «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) — $ 314 млн.
  8. «Миграция» (2023) — $ 300 млн.
  9. «Мальчик и птица» (2023) — $ 294 млн.
  10. «Орудия» (2025) — $ 270 млн.
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