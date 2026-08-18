«Обсессия» стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов
По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли отметки в $ 497 млн. Хоррор завершает своё выступление в прокате на очень высокой ноте: лента стала самым кассовым оригинальным фильмом 2020-х годов.
Ранее лидерство удерживал мультфильм «Элементарно» от студии Pixar, вышедший в 2023 году. Третью строчку теперь занимает lheujq проект компании — «Прыгуны». В десятку также входят «Довод» Кристофера Нолана, хоррор «Орудия» Зака Креггера и «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая.
Самые кассовые оригинальные фильмы 2020-х годов
- «Обсессия» (2026) — $ 497 млн.
- «Элементарно» (2023) — $ 496 млн.
- «Прыгуны» (2026) — $ 388 млн.
- «Грешники» (2025) — $ 370 млн.
- «Довод» (2020) — $ 365 млн.
- «Главный герой» (2021) — $ 331 млн.
- «Судзумэ, закрывающая двери» (2022) — $ 314 млн.
- «Миграция» (2023) — $ 300 млн.
- «Мальчик и птица» (2023) — $ 294 млн.
- «Орудия» (2025) — $ 270 млн.