Расписание выхода комедийного сериала «ОПГ» от Okko
Уже 24 августа стартует сериал «ОПГ». Шоу расскажет историю бандита по имени Воркута, который выходит на свободу и решает изменить свою жизнь. Его бывшие подельники Рафинад и Петр помогают ему создать «Общественно Полезную Группировку», призванную помогать жителям города.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 9 сентября.
Расписание выхода сериала «ОПГ» от Okko
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 августа
|2-я серия
|24 августа
|3-я серия
|25 августа
|4-я серия
|26 августа
|5-я серия
|31 августа
|6-я серия
|1 сентября
|7-я серия
|2 сентября
|8-я серия
|7 сентября
|9-я серия
|8 сентября
|10-я серия
|9 сентября