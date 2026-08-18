Расписание выхода комедийного сериала «ОПГ» от Okko

Уже 24 августа стартует сериал «ОПГ». Шоу расскажет историю бандита по имени Воркута, который выходит на свободу и решает изменить свою жизнь. Его бывшие подельники Рафинад и Петр помогают ему создать «Общественно Полезную Группировку», призванную помогать жителям города.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 9 сентября.

Расписание выхода сериала «ОПГ» от Okko