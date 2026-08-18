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Сериал ОПГ от Окко (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «ОПГ» от Okko
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Уже 24 августа стартует сериал «ОПГ». Шоу расскажет историю бандита по имени Воркута, который выходит на свободу и решает изменить свою жизнь. Его бывшие подельники Рафинад и Петр помогают ему создать «Общественно Полезную Группировку», призванную помогать жителям города.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 9 сентября.

Расписание выхода сериала «ОПГ» от Okko

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 августа
2-я серия24 августа
3-я серия25 августа
4-я серия26 августа
5-я серия31 августа
6-я серия1 сентября
7-я серия2 сентября
8-я серия7 сентября
9-я серия8 сентября
10-я серия9 сентября
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