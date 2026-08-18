В Санкт-Петербурге пройдёт четвёртый этап Всероссийского Фестиваля цифрового спорта — 2026
22 и 23 августа в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоится четвёртый этап Всероссийского Фестиваля цифрового спорта — 2026. Организатором выступает SMP Esports.
В течение двух дней участников и зрителей ждут зрелищные соревнования по ключевым киберспортивным и технологичным дисциплинам, масштабная интерактивная зона и развлекательная шоу-программа.
Общий призовой фонд соревнований составит 500 тыс. рублей. Турниры пройдут по шести направлениям:
- EA Sports FC 26;
- Counter-Strike 2;
- Dota 2;
- Mobile Legends: Bang Bang;
- PUBG Mobile;
- Симрейсинг и мобильные гонки.
Помимо турнирной сетки, для гостей подготовлены тематические площадки:
- фан-зона «Мир танков»;
- интерактивные зоны хоккея, футбола и баскетбола;
- зона авиасимуляторов;
- фиджитал-гонки на радиоуправляемых моделях.
Торжественная церемония открытия состоится 22 августа в 13:00 мск. Среди зарегистрированных зрителей, присутствующих на площадке, разыграют PlayStation 5, а также геймерские девайсы от брендов Havit и AGNI.
Вход на мероприятие бесплатный, однако для посещения КСК «Арена» требуется предварительная онлайн-регистрация на сайте организатора.
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