В Genshin Impact анонсировали персонажа Водяницу — девушка будет петь на русском языке

Разработчики Genshin Impact представили следующего играбельного персонажа — девушку по имени Водяница, примадонну Королевского театра в регионе Снежная.

Водяница будет пятизвёздочным персонажем, который в бою использует силу гидро-элемента (вода). Девушка из рода водяных уже встречалась игрокам в сюжете версии 7.0 — по сюжету её народ был изгнан из страны, но сама девушка осталась, чтобы передавать красивое пение людям.

Фото: HoYoverse

В ходе сюжета Водяница исполняет оперные песни на русском языке. Возможно, услышать родную речь наши игроки смогут и в ходе геймплея.

Водяница станет доступна игрокам в версии Genshin Impact 7.1 в конце сентября. Вместе с ней в обновлении появится командир дружины Весна, которую анонсировали днём ранее.