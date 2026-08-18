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Battlefield 6 (Батлфилд 6): как сыграть бесплатно в августе 2026 в России, где скачать игру, ивент Топ Ган

В Battlefield 6 стартовал ивент с фильмом «Топ Ган: Мэверик» и неделей бесплатной игры
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18 августа в Battlefield 6 вышло крупное обновление 1.4.2.0. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Так, вместе с выходом патча в игре стартовала вторая часть четвёртого сезона поддержки. В игру добавили Остров Уэйк, одну из самых известных карт в серии. Игроков также ждёт Штурм авианосца в духе фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом, снайперская винтовка Interdictor и два новых самолёта: F/A-81F Super Spectre и F-74A Seacat.

По традиции разработчики также запустили неделю бесплатной игры: до 25 августа все желающие могут оценить шесть режимов на картах Tsuru Reef, Cairo Bazaar, Hagental Base и новеньком Острове Уэйк. Чтобы сыграть в пробный доступ BF6, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.