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Сериал Олдскул, 2-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»
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Уже 1 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Олдскул». В продолжении школьного шоу учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start и Premier. Финал состоится 14 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 сентября
2-я серия1 сентября
3-я серия1 сентября
4-я серия2 сентября
5-я серия2 сентября
6-я серия9 сентября
7-я серия9 сентября
8-я серия16 сентября
9-я серия16 сентября
10-я серия23 сентября
11-я серия23 сентября
12-я серия30 сентября
13-я серия30 сентября
14-я серия7 октября
15-я серия7 октября
16-я серия14 октября
17-я серия14 октября
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