Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»
Уже 1 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Олдскул». В продолжении школьного шоу учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.
Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start и Premier. Финал состоится 14 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 сентября
|2-я серия
|1 сентября
|3-я серия
|1 сентября
|4-я серия
|2 сентября
|5-я серия
|2 сентября
|6-я серия
|9 сентября
|7-я серия
|9 сентября
|8-я серия
|16 сентября
|9-я серия
|16 сентября
|10-я серия
|23 сентября
|11-я серия
|23 сентября
|12-я серия
|30 сентября
|13-я серия
|30 сентября
|14-я серия
|7 октября
|15-я серия
|7 октября
|16-я серия
|14 октября
|17-я серия
|14 октября