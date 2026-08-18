Уже 1 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Олдскул». В продолжении школьного шоу учительница Мария Павловна пытается наладить отношения с дочерью и лучше понять мир современных подростков. Директор переживает кризис среднего возраста, а личная жизнь Натальи и Бояна обретает неожиданные повороты. Тем временем в школе появляются новые сотрудники — завхоз Леонид и преподаватель Юлия.

Во второй сезон войдёт 17 эпизодов — они будут выходить по будням в онлайн-кинотеатрах Start и Premier. Финал состоится 14 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Олдскул»