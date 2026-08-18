Вышел трейлер полнометражного аниме «Первородный грех Такопи»

Японская студия ENISHIYA представила трейлер полнометражного фильма по аниме-сериалу «Первородный грех Такопи». Лента выйдет в Стране восходящего солнца 27 ноября.

Лента объединит в себе шесть эпизодов оригинального шоу с дополнительными сценами и эпизодами.

Видео доступно на YouTube и во Вконтакте. Права на видео принадлежат ENISHIYA.

«Первородный грех Такопи» рассказывает про инопланетянина с планеты счастья, который прибывает на Землю с миссией помочь людям. Первой пришелец встречает Сидзуку — девочку, которая никогда не улыбается из-за издёвок одноклассников и проблем в семье.

В конце 2025 года аниме назвали лучшим проектом по итогам сезона.